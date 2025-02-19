Bodrumlu genç girişimciden örnek başarı! Devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında başlattığı Genç Çiftçi Programına başvurarak aldığı hibeyle 2018'de tavuk yetiştiriciliğine adım atan girişimci Mehmet Ali Akça, Tepecik Karaova Mahallesi'ndeki araziye küçük bir çiftlik kurdu. Çiftlikteki işini titizlikle sürdüren genç girişimci, kısa sürede üretim kapasitesini artırdı. Modern kümeslerdeki tavukların doğal yemleme tekniğiyle verimini artıran Akça, çiftliğini yaklaşık 14 bin tavukluk işletmeye dönüştürdü.

'BÜYÜK BİR FIRSATTI'

Akça, "gezen tavuk" damgalı yumurtalarını hem yerel pazarda satışa sunuyor hem de Muğla genelindeki büyük zincir marketlerin şubelerine gönderiyor. Girişimci Mehmet Ali Akça, işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. İşe başladığında yalnızca 400 tavuğu olduğunu belirten Akça, "Daha önce su sporları işiyle uğraşıyordum. Devlet desteğini gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. İki yıl hem kümesi işletip hem denizcilik sektöründe çalıştım. Daha sonra 1500 tavuğa bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin hayvanım var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz" dedi.

AKÇA, ÇEVRESİNE ÖNCÜLÜK YAPIYOR

Akça, Bodrum'un yumurta ihtiyacının yüzde 25'lik kısmını kendilerinin karşıladığını ifade etti. Çevresindekilere örnek olduğunu anlatan Akça, şöyle devam etti: "Bu işle ilgili bir arkadaşıma öncülük yaptım. İlk başta fazlasıyla zorluk çektim ama şu anda işimden çok memnunum, severek yapıyorum. Yabancı olduğum bir işti. 18 yaşında bu işe girmiştim, adım adım alıştım. Bir kümesimdeki 4 bin hayvan kısa süre sonra kesime gidecek. O kümesi de tadilata sokup 10 bin hayvana çıkartmayı hedefliyorum."