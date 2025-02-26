Muğla’da tek kişilik hane sayısı 100 bine yaklaştı

MUĞLA Valiliği tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen 'Mutluluğun Kaynağı Ailemiz' söyleşi ve çalıştay programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunmasının önemine dikkat çekti.

"2025 YILI BİR MİLAT OLACAK"

VALİ Akbıyık konuşmasında, "Aile, asırlardır bizi var kılan, medeniyetimizi ayakta tutan en güçlü yapı taşıdır. Geleceğimiz, ailelerde kurulan sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü ve güven üzerine inşa edilmektedir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte aile içi iletişimin azaldığını, bireylerin yalnızlaştığını üzülerek görmekteyiz. Özellikle gençlerimize yönelik sistematik girişimlerle kadim aile değerlerimiz hedef alınmakta, anne ve babalık itibarsızlaştırılmaktadır"

"Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için 2025 yılı bir milat olacaktır" diyen Vali Akbıyık, Türkiye'de nüfus yapısındaki değişimlere dikkat çekerek, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının hızla arttığını, genç ve nitelikli nüfusun düştüğünü, evlenme ve annelik yaşının giderek yükseldiğini, Muğla'da tek kişilik hane sayısının 97 bin 280'e ulaştığını belirtti. Bu çerçevede, modern çağın getirdiği zorluklar karşısında aile kurumunun daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Akbıyık, devletin aileyi koruma adına eğitimden sağlığa, sosyal desteklerden hukuki düzenlemelere kadar kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ancak en büyük sorumluluğun aile bireylerinde olduğunu vurgulayarak, aile içi iletişimin artırılması ve çocuklara güvenli bir ortam sunulması gerektiğini ifade etti.