Polis memuruna saldıran Ünlü hakkında soruşturma

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermeyince, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis kalkanına yumruk atıp bağırdı. Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Arbede sırasında gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.