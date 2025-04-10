  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bodrum'da deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye milyonluk ceza

Bodrum'da deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye milyonluk ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı belirlenen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

AA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye milyonluk ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkbükü Mahallesi'nde bir restoranın deniz kıyısına ahşap platform ve iskele yapımına başlandığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü.

Bodrum’da deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye milyonluk ceza

Ahşap platform ve iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

İşletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası verildiği belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA