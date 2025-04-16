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Haberler Muğla Datça'da mavi dil alarmı: İlçe karantinaya alındı

Datça'da mavi dil alarmı: İlçe karantinaya alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir keçide tespit edilen 'mavi dil hastalığı' sonrası ilçede 40 günlük karantina süreci başlatıldı. İlçe genelinde hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, önlem olarak ilçe girişine uyarı tabelaları yerleştirildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla'nın Datça ilçesinde bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' üzerine ilçe, karantinaya alınıp hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

Datça'ya bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde 40 gün boyunca karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu.

Mavi dil hastalığının 'Culicoides' cinsi sinekler tarafından bulaştırıldığı; keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda görüldüğü, insan sağlığı açısından olumsuz bir durum olmadığı ve etlerinin tüketilebileceği belirtildi.

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