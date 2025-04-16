Muğla’da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu

Denizli'de motosikletli kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak, 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada kendisine bir işletme açan Çırak, 13 Nisan tarihinde ailesini telefonla arayarak yanlarına geleceğini söyledi. 20 ANT 534 plakalı motosikletiyle yola çıkan Çırak'tan daha sonrasında bir daha haber alınamadı.

Çırak'ın ailesi kendisinden haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde arama çalışması başlatan ekipler, Çırak'ın Köyceğiz'de yaşadığı ikametinden ayrıldığını belirledi. Yapılan detaylı teknik çalışmaların ardından Çırak, son olarak Yuvarlakçay mevkiinde görüldüğü belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri, baz kayıtları incelenirken, sahada da AFAD ile STK'lardan oluşan arama kurtarma ekipleri geniş bölgede Çırak'ı bulmak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Mustafa Berkay Çırak'a ait cansız beden Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Çırak'ın tabanca ile kafasından vurularak öldüğü belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Çırak'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çırak'ın intihar ederek yaşamını son verdiği ihtimali üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.