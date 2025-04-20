Bodrum’dan Mardin’e 55 milyonluk ask vurgunu

Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için hayatını bırakıp Mardin'e taşınan Fatma Kovan, bir süre sonra beşik kertmesi yapılmak istenen 1 yaşındaki kızını da alarak oradan kaçtı. Ardından Kovan, yaklaşık 55 milyon liralık malından oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fatma Kovan, 2019 yılında internette 45 yaşındaki A.K. ile tanıştı. Bir süre görüşen çift dini nikah kıymaya karar verdi. Ardından Kovan, A.K.'nin yaşadığı Mardin'in Derik Kayacık köyüne taşındı. Bu süreçte Kovan iddiaya göre, sevgilisinin kadınlar çalışmaz düşüncesi üzerine restoranını kapattı.

KIZINI ALIP KAÇTI

Bu süre zarfında dairesini kredi çekemediğini söyleyen A.K.'ye veren Kovan, bu malından da oldu. Mardin'de yaşadığı süre içinde çiftin, bir kızı dünyaya geldi. Kovan, iddiaya göre bir gün kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenince çılgına döndü. Bunun üzerine Fatma Kovan, kızını alarak oradan kaçtı. İddiaya göre A.K., bir süre önce Kovan'a ait olan vekaletini aldığı villayı da dayısının üzerine geçirdi. A.K.'nin çevresini aramaya devam ettiğini iddia eden Kovan, "Benim üzerime baskı kurmaya benim çevremi aramaya devam ediyor. Şu anda uzaklaştırma kararı var. Ben ona ne zaman iyi niyetimi söylesem kızımla ilgili aynı tavrı sergiledi." dedi.Toplamda yaklaşık 55 milyon liralık mal varlığını kaybettiğini öne süren Kovan, "Bu ülkede adalet var. Adalete güveniyorum. Ben kızımı alıp oradan alıp kaçtığım için bunu yaptı. Benim mücadelem devam edecek. Benim bu mallarımın belgeleri var, kimse bu devleti yanıltamaz." diye konuştu