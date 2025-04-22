Didim UNESCO üyesi olma yolunda

DİDİM Ticaret Odası öncülüğünden 2015 yılında Milet, Apollon Tapınağı ve İlyas Bey Külliyesi'ni bünyesinde barındıran "Didyma Ören Yeri" için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Dünya Mirası Listesi'ne (UNESCO) başvurulması için atılan adım 10 yıl sonra yeni bir sürece girdi. 10 yıllık aranın ardından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından süreç içerisinde yapılan başvurular tekrar incelenirken, "Didyma Ören Yeri" için yapılan Dünya Mirası Listesi'ni (UNESCO) başvurusu yeniden değerlendirdi.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan turizmci Hikmet Atilla 10 yıllık aranın ardından yeniden başvuru çalışmasının başlatıldığını ifade etti. Atilla ayrıca Didim Ticaret Odası yönetim kurulu toplantısında Milet Müze Müdürü Baran Aydın'ı atılması gereken adımlar, UNESCO miras listesi için taahhütte bulunulacak koruma çalışmaları hakkında bilgi aldığını söyledi.