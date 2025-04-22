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Muğla'da korkutan görüntü! Kıyıya yakın alanda iki köpek balığı görüldü

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Datça'da kıyıya yakın noktada iki köpek balığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken bölgedekiler hem şaşırdı hem de tedirgin oldu.

İHA

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Muğla’da korkutan görüntü! Kıyıya yakın alanda iki köpek balığı görüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu'nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle köpek balıklarını izlemeye devam etti.

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