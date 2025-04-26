Bodrum’da dudak uçuklatan site aidatları: 120 bin TL’ye kadar çıkıyor

'AVRO BAZINDA AİDAT FİYATLARI BELİRLENİYOR'

Aidat fiyatlarının 120 bin liraya çıktığı sitelerde evlerin fiyatlarının 3 ila 35 milyon avro arasında değiştiğini söyleyen Sevil Ece Gümüş Kapar, "Belirttiğim aidatlar aylık verilen aidatlar. Bazen ara aidatlar da oluyor. Sitelerin konseptine göre değişen aidat uygulamaları var. Ekstra 4 ve 6 ayda bir alınan aidatlar var. Bazı yeni projelerde metrekare birim fiyatına göre avro bazında aidat fiyatları belirleniyor. Sıfır bir sitede genelde ilk etapta aidat fiyatları müteahhit tarafından yönetim oluşturulana kadar belirleniyor. Yaşayan bir sitede ise sitelerin kendi yönetimleri içerisinde belirleniyor. 120 bin lira aidat ödeyen bir kişi minimum o sitede 3 milyon avroya ev almış oluyor. Fiyat aralığı 3 milyon avro ile 35 milyon avro arasında değişen bir siteden bahsediyorum. 500 lira aidat ödeyen kişi ise 3-4 milyona ev almış oluyor" dedi.