Muğla merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama

İl Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kimliği belirlenen 18 şüphelinin faaliyet gösterdiği Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da adresleri de tespit edildi.