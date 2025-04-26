Şehre inen domuzlar otomobili parçaladı

Muğla Fethiye'de şehir merkezine kadar inen domuz sürüleri bu kez bir araca zarar verdi. Salı Pazarı Meydanı'nda park halindeki otomobili parçalayan domuzlar, vatandaşları tedirgin etti. Fethiye Salı Pazarı Meydanı'ndan geçen derenin kenarında park halinde bulunan bir otomobil, gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürülerinin saldırısına uğradı. Sabah aracının başına gelen araç sahibi, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Gece boyunca park halinde kalan otomobilin tampon ve bazı plastik aksamlarının parçalandığı, kaportasında ise ciddi hasar oluştuğu gözlemlendi. Olayı gören çevre sakinleri, şehir merkezine kadar inen domuzların artık tehlike oluşturduğunu belirtti.