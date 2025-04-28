Muğla’daki macera kanlı bitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 37 yaşındaki Mustafa Gündüz, seyir halindeki römorkun üstüne çıkmaya çalışırken tekerin altında kalıp öldü. Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi.

G.G'nin kullandığı, seyir halindeki traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerine çıkmak isteyen Mustafa Gündüz (37), bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düştü. Bu sırada üzerinde tonlarca ağırlığındaki teknenin taşındığı römorkun tekerleri Gündüz'ün üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

SAĞLIK ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Gündüz'ün hareket halindeki romörke çıkmaya çalışırken, düşüp römorkun tekerinin üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Traktörün sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.