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Muğla'daki macera kanlı bitti

Muğla’da seyir halindeki traktöre bağlı üzerinde teknenin taşındığı römorka çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada römorkun tekerinin altında kalan Gündüz hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MURAT YALÇIN

Giriş Tarihi: Gazete

Muğla’daki macera kanlı bitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 37 yaşındaki Mustafa Gündüz, seyir halindeki römorkun üstüne çıkmaya çalışırken tekerin altında kalıp öldü. Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi.

Muğla’daki macera kanlı bitti

G.G'nin kullandığı, seyir halindeki traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerine çıkmak isteyen Mustafa Gündüz (37), bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düştü. Bu sırada üzerinde tonlarca ağırlığındaki teknenin taşındığı römorkun tekerleri Gündüz'ün üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla’daki macera kanlı bitti

HASTANEDE CAN VERDİ

SAĞLIK ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’daki macera kanlı bitti

Görüntülerde Gündüz'ün hareket halindeki romörke çıkmaya çalışırken, düşüp römorkun tekerinin üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Traktörün sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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