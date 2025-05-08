Bodrum’da ’Kıyılar halkındır’ eylemi

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi ve Gümüşlük Forumu ile bir grup, Gümüşlük Mahallesi'ndeki halk plajına bir işletme tarafından önceki gün şezlong konularak hukuksuz yere işgal edildiği gerekçesiyle bir araya geldi.

Grup, 'Elini çek kıyı herkesin hakkıdır', 'Kıyılar kimsenin malı değildir', 'Kıyılar halkındır', 'Kanun çok net hakkın için mücadele et', 'Kıyılar halkındır engellenemez', yazılı dövizler taşıdı. İşletmenin ise dün 'Şezlonglar ücretsizdir', 'Şezlonglar halkın kullanımına açıktır' yazılı kağıt astığı belirtildi.

'KIYILARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Toplantının ardından basın açıklamasını Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi adına Güney Şirin, okudu. Şirin, "Bu zorbalıklara boyun eğmeyeceğiz. Kıyılar hepimizin ve öyle kalması için de her türlü mücadeleye hazırız. 2024 yılında 18 kıyıda, güneşin altında şemsiye, masa ve şezlonglardan yürüyecek yer bulamadığımız için denizin içinden geçerek hakkı, hukuku anlatan eylemler yaptık. Kaymakamlık, belediye, ticaret odası ve siyasi parti temsilcileriyle görüştük. Görüşme yaptığımız tüm kurum temsilcileri olumlu tepki verdi. İşgallerin, kısmen de olsa geriye çekileceğinin sözünü verdiler.

Protesto eyleminin ardından işletmenin 'Şezlonglar ücretsizdir', 'Şezlonglar halkın kullanımına açıktır' yazılı kağıt astığı belirtildi.

Bugün içinde bulunduğumuz halk plajı işgali, Bodrum'un değişik kıyılarında devam eden ve yenileri eklenen işgaller gösteriyor ki iyi niyetli yaklaşımlar, verilen sözler, her zaman olduğu gibi unutulmuş görünüyor. Belediyeye sesleniyoruz. Topu taca atmaktan vazgeçin. Biliyoruz, yetkiniz de sorumluluğunuz da var. Tarafınızı belli edin. Haklı çoğunluğun mu? Güçlü azınlığın mı yanındasınız? Buradan tüm yetkililere tekrar sesleniyoruz, kıyı işgalleri son buluncaya kadar Anayasa'dan gelen haklılığımız ve gücümüzle kıyılarda olmaya devam edeceğiz. Turizm işletmeleri ile bir derdimiz olmadı, olmayacak. Mücadelemiz işgalcilerle ve işgallere göz yumanlarla olacaktır" dedi.

'DURUMU TEKRAR BİLDİRECEĞİZ'

Eyleme katılanlardan Behçet Ak ise "Her gün saat 17.00'de burada toplanıp, işgale karşı olduğumuzu göstereceğiz. Daha sonra durumu gruplar halinde belediye ve kaymakamlığa tekrar ileteceğiz. Gösterdiğimiz tepki sonrası işletme 'Şezlonglar ücretsizdir', 'Şezlonglar halkın kullanımına açıktır' kağıt asmış ama bunun protestoları önlemek amaçlı yapıldığını biliyoruz" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.