Çukura düşen yabani at doğal ortamına kavuştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çukura düşen at, doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurumlar arası iş birliği kapsamında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün de destek verdiği kurtarma operasyonu sonucunda, doğaya ve özgürlüğüne düşkün olan yabani at, kısa süre içerisinde çukurdan çıkarılarak tekrar doğal yaşam alanına kavuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları açıklamada, "Özgürlüğüne düşkün can dostumuzu sağ salim ait olduğu doğaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne, kurumlar arası iş birliğine sağladıkları katkı ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.