Nesli tehlike altında olan su samuru sahilde ölü bulundu

Muğla'da nesli tehlike altında olması nedeniyle koruma altında bulunan bir su samuru ölü olarak bulundu. Ula ilçesi Gökçe sahilinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıla olan bir su samuru ölü olarak kıyıya vurmuş halde bulundu. Sahildeki vatandaşlar tarafından fark edilen su samurunun uzun bir süre önce sahile vurduğu tahmin ediliyor. Oldukça sosyal bir memeli türü olan su samurlarının, genellikle gece saatlerinde avlandıkları biliniyor. Oyuncu yapılarıyla da dikkat çeken bu canlılar, su ekosisteminin korunmasında önemli rol oynuyor.