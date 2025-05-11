Sinpaş ruhsat krizi ihraçla sonuçlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğaya hançer vuran Sinpaş Kızılbük projesiyle ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin kıyı düzenlemesi ve yat bağlama alanı projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gereklidir" kararı verdi. Proje kapsamında 21 bin 833 metrekarelik deniz alanında çalışma planlanıyor. Bunun 20 bin 390 metrekaresi deniz dolgusu, bin 443 metrekaresi ise yat yanaşma alanı olarak öngörülüyor. Toplam 32 bin 766 metreküp dolgu yapılması hedeflenirken, yatırım bedeli 97 milyon 234 bin TL olarak açıklandı. Proje alanı milli park, tabiat parkı ve koruma bölgeleri içinde yer alıyor.

CHP'DE DİSİPLİNE VERİLMİŞTİ

Mahkeme kararları ve ruhsat iptallerine rağmen inşaatın sürdüğü belirtiliyor. Kent Politikaları Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında toplanan 6 bin 200 imza, inşaatın durdurulması talebiyle Muğla Valiliği'ne sunuldu. Proje sahasında ruhsatsız yapılaşmaların devam ettiği, izinsiz inşaatlar yapıldığı ve altyapı yetersizliğine rağmen devremülk satışlarının sürdüğü ifade edildi. Bir diğer gelişme ise, Marmaris Belediye eski Başkanı Mehmet Oktay'ın, yerel seçimlerden hemen önce projeye 33 ruhsat verdiği tespit edildi. Oktay, Aralık ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Edinilen bilgilere göre, Oktay partiden ihraç edildi.

“Ne yaptıysam CHP’nin bilgisi ve onayıyla yaptım”