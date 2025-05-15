Cem Karaca’nın aşkı dolandırıldı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Cem Karaca'nın sevgilisi olarak tanınan ve karacanın o dönem "Ömrüm" adlı şarkıyı kendisine yazan hatta ikilinin aşkının anlatıldığı bir kitaba da konu olan 80 yaşındaki Meral Karaören, telefonda milyonlarca lira dolandırıldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü.

Karaören, ailesinden yadigâr kalan taş evi, sahte operasyon hikayeleriyle korkutularak dolandırıcılara kaptırdı.

'BENİ ALDATTILAR'

KARAÖREN, "Telefonu açtım, kendisini 'Başkomiser Yıldırım Öztürk' olarak tanıtan bir şahıs benimle konuştu. Annemin, babamın adını, akrabalarımı, arabamın plakasını biliyordu. 'FETÖ sizin hesaplarınıza, tapularınıza ulaştı, biz sizi koruyacağız' dedi. Çok korktum. 'Konuşmalarımızdan kimseye bahsetmeyeceksiniz, babanız mezardan çıksa bile söylemeyeceksiniz' diyerek beni tehdit etti" dedi.

Son olarak İstanbul'dan aradığını belirten ve gerçek bir polis olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından uyarılan Karaören, avukatı Ş.D ile birlikte Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 94 yıllık taş evin, 1957 Fethiye Depreminde birçok insanın sığınağı olduğunu belirten Karaören, "Ölümümden sonra bile bu yapı ayakta kalsın istedim. Ancak beni aldattılar" dedi.