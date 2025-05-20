  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla 25 yaşındaki genç cinayet kurbanı

25 yaşındaki genç cinayet kurbanı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak, başından silahla vurularak öldürüldü. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri Solak’ın sevgilisi ile 3 arkadaşını Manisa’da gözaltına aldı.

MURAT YALÇIN

Giriş Tarihi: Gazete

25 yaşındaki genç cinayet kurbanı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde kanlı bir saldırı meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak (25)'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde kafasına mermi isabet eden İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşındaki genç cinayet kurbanı

Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

KAMERALAR İNCELENDİ

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi.

25 yaşındaki genç cinayet kurbanı

Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

25 yaşındaki genç cinayet kurbanı

Güvenlik kamerasından tespit edilen Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K., Manisa'da yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA