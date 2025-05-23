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Haberler Muğla Bodrum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Bodrum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücü İlkcan Durgut (16) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. (14) ağır yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Deve Güreşi Arenası önünde meydana geldi. İlkcan Durgut idaresindeki 48 AVH 019 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Davut Ö. (30) yönetimindeki 75 AAB 931 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bodrum’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Çarpışmanın etkisiyle 16 yaşındaki Durgut ve arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. (14) savrulup, yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bodrum’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Durgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yaren Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bodrum’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Durgut'un cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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