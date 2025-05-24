Sahipsiz hayvanlara 200 dönümlük yaşam alanı

MUĞLA'DA sahipsiz hayvanların korunması ve kontrol altına alınmasına yönelik önemli adımlar atılıyor. 100'er dönümlük iki doğal yaşam alanı için süreç hızlandırılırken, yaz sezonunda turistler tarafından bırakılan evcil hayvanlara karşı da kolluk birimlerine özel talimat verildi. Muğla genelinde sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla iş birliği içinde devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan bakımevlerinin yasal mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli adımların atıldığı vurgulandı. Belediyelerin, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 39. ve 40. maddeleri doğrultusunda, doğal yaşam alanı ve bakımevi yapımı için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ödenek talep edebilecekleri bildirildi.