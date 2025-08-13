Muğla'da meteor yağmuru! Kindos Antik Kenti'nde nefes kesen görüntüler ortaya çıktı

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaştığı saatlerde gökyüzünde renkli görüntüler oluştu.