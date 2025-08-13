  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Muğla Muğla'da meteor yağmuru! Kindos Antik Kenti'nde nefes kesen görüntüler ortaya çıktı

12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece meydana çıkan meteor yağmurları, Türkiye'nin pek çok noktasında büyüleyici sahneler oluşturdu. Bu noktalardan biri de Muğla'da milattan önce 6. Yüzyıldan başlayarak Hellen dünyasında önemli bir rol oynayan Kindos Antik Kenti oldu.

Türkiye'nin en önemli antik kentlerine sahip Muğla'da Perseid meteor Kindos Antik Kenti'nde görsel şölen oluşturdu.

Antik dönemin ünlü merkezlerinden Kos ile Rodos adaları arasında kurulmuş olan Knidos'ta görüntülenen meteor yağmuru renkli görüntüler oluşturunca seyrine doyum olmaz manzaralar ortaya çıktı.

Milattan Önce 6. Yüzyıldan başlayarak Hellen dünyasında önemli bir rol oynayan ve ışık kirliliğinden uzak olan antik kentte meteor yağmuru renkli görüntüler oluşturdu.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaştığı saatlerde gökyüzünde renkli görüntüler oluştu.

Antik Kent'in yüzlerce yıllık yapılarıyla bütünleşen meteor yağışı objektiflere bu şekilde yansıdı.

