3 erkekten dayak yedi! Mahkemede affetti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 ay önce P.D. adlı kadını feci şekilde darp edip aracını da gasp eden 3 erkek şahıs hakim karşısına çıktı. Duruşmada o gün öldüresiye darp edilen 42 yaşındaki P.D. isimli kadın tutuklu sanıkları affettiğini belirtip şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme kadının sanıkları affetmesine rağmen bir kişiyi serbest bırakırken, diğer iki kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlginç olay 19 Mayıs 2025 günü, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda P.D. (42) adlı kadını takip edip akaryakıt istasyonunda sıkıştıran H.A. (20), S.S. (21) ve T.A. (22) isimli 3 kişi akaryakıt istasyonunun marketine sığınan P.D.'yi evire çevire dövüp kaçmıştı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda yakalanan 3 kişi kadına karşı yağma, gasp ve darp suçlarından hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Müşteki P.D. kendini şu sözler ile savunmaya çalıştı. "S.S. ile önceden arkadaşlığımız vardı. Esenköy istikametinden Bademli Kavşağı'na gelemeden çok yüksek sesle bir aracın arkamda olduğunu gördüm. Sağa yanaştım. Geçmediler. Aynadan baktığım zaman 3 kişinin geldiğini gördüm. S.S.'yi fark ettim. Ters istikamette olan benzinliğe bilinçli olarak giriş yapmak üzereyken araca vurmuşlar. Benzinlikte çalışan bir kişiden yardım isteyip market kısmına girdim. Ben içerideyken T.A. içeri geldi. Yere yatırıp bana yumruk attı. Kendimi kurtarmak için vurmaya çalıştım. Yere yatırıp kolumdan ısırdı, yumruklarını da kafama vurdu. Benden herhangi bir şey istemedi. Dışarıya yönelince S.S.'yi gördüm. Aracımdan inmesini istedim. Aracın sol ön kapısına geçmek isterken T.A. önüme gelip yumrukladı. S.S. basıp gitti. Biz polisi aradık. Araç benzinliğin diğer girişinde bırakılmıştı. Telefonum aracın sağ ön koltuğunda, çantam da arka koltuktaydı. Telefonumun arkasında bulunan bin TL param yoktu. Sanıklardan da bir anne olmam sebebiyle şikayetçi değilim. Herhangi bir maddi zararım yoktur. Davaya katılma talebim bulunmamaktadır" diye konuştu. Sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini 3 aydır tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep ettiler.