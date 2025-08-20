En acı Mavi Tur

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm cenneti Marmaris'e gelen ailenin tatili büyük bir trajedi ile son buldu. İskoçya'nın Arbroath kentinden gelen 47 yaşındaki John Nelson, ailesiyle çıktığı tekne turunda boğularak yaşamını yitirdi. Marmaris'in popüler tatil beldelerinden Turunç açıklarında meydana gelen olayda, Nelson eşi Sharon ve oğlu Josh ile denizin keyfini çıkarıyordu.

Ancak bir anda yaşanan talihsiz boğulma olayı, keyifli tatili yasa boğdu. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Nelson'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIMLAR

Hayat arkadaşı Sharon Stuart Nelson, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'deki ilk aile tatilimizde Josh'un babası John Nelson'ı denizde trajik bir şekilde kaybettik. Sözlerimizi yitirdik, tamamen yıkıldık. John hayatını daha iyiye çevirmişti ve onunla çok gurur duyuyorduk. Josh ile birlikte son tatilini geçirip en mutlu anlarını yaşamasına minnettarız. Onsuz hayat asla aynı olmayacak. Seni sonsuza dek seveceğiz." Oğlu Josh ise babası için "rol modelim ve en iyi arkadaşım" diyerek sosyal medyada duygusal bir veda mesajı paylaştı.

İNGİLTERE MANŞETLERİNDE

Yaşanan trajedi İngiltere basınında da manşetlere taşındı. Ada genelinde geniş yankı uyandıran haber, hem İskoçya'da hem de İngiltere'nin farklı kentlerinde derin bir üzüntü yarattı. Nelson'ın cenazesinin, 27 Ağustos'ta İskoçya'nın Friockheim kasabasında düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.