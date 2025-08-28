Muğla Marmaris’te turistlerle ilgili çirkin paylaşıma soruşturma

Muğla Marmaris'te, 'canım sıkılıyor turistlere takılıyorum' başlığı ile yabancı turistlere argo sözler söyleyip onlarla alay ederek sosyal medya hesabından paylaşım yapan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Yoldan geçen turistlere Türkçe argo sözler söyleyen genç, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılınca Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede kimliği belirlenen A.K.'nin (23) Marmaris'te bir işletmede garson olarak çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.K'nin sorgusunda, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi. Şahsın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.