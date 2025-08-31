  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla'da dalgıç vurgun yedi! Soluğu hastanede aldı

Muğla'da dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç, İzmir'de tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da dalış esnasında vurgun yediği belirlenen dalgıç, bulunduğu yerden alınarak Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasına getirildi.

Buradaki müdahalenin ardından kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönündeki karar üzerine dalgıç, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansıyla Datça'daki Körmen Limanı'ndan Bodrum ilçesine tahliye edildi.

Dalgıç, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

