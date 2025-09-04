Özel teknede yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye yapıldı

MUĞLA'NIN Fethiye ve Bodrum ilçeleri açıklarında özel teknede yaralanan bir kişi ile başka bir teknede fenalaşan kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Fethiye'de, özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Bodrum ilçesi açıklarında ise bir teknede fenalaşan yaşlı turistin de tıbbi tahliyesi yapıldı. Arjantinli Juan Fernando De Alzaga'nın (86) Kissebükü mevkisindeki teknede rahatsızlanması üzerine kaptan durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerce Bodrum'daki marinaya getirilen yaşlı turist, burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.