Bodrum’da ‘mavi yelken balığı’ zıpkınla vuruldu!

Olay, öğle saatlerinde Bodrum Liman bölgesinde meydana geldi. H.A., elindeki zıpkınla nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığını vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan H.A.'ya 12 bin 660 TL para cezası kesildi.

Konu ile ilgili Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.