Mavi yelken balığına zıpkınla saldırdılar

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı, kıyıda bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası uygulandı. Çevredekiler, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurulmasına tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

KONU ile ilgili Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı anlaşılmıştır. İlgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konulmuş ve şahsa para cezası uygulanmıştır."