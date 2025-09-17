Bodrum’da 7 yılda tamamlanan 50 metrelik yelkenli denize indirildi

İçmeler mevkindeki bir tersanede 7 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan 'Oğuz Khan', düzenlenen törenle suya indirildi. Töreni izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Tersane sahibi Emre Oğuz, teknenin Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nu geçebilecek kapasitede olduğunu belirtip, "Master kabinimizde buhar odası ve Türk hamamı bulunuyor. Salonumuzda akşam yemeklerinde piyano çalınacak. Asansörlü mutfak sistemimiz, havuz, jakuzi ve plaj alanlarımız var. Ayrıca oyun alanı da yer alıyor" dedi.

'ÖZ SERMAYEMİZLE YAPIMINI TAMAMLADIK''

Tekneyi öz sermaye ile yaptıklarını söyleyen tersane sahibi Oğuz, "Teknemizin 7 sene önce imalatına başladık. Bizim yatımızın şöyle bir özelliği var; Atlantik ve Pasifik'i geçerken yolcu gezdirebiliyoruz. Sınırsız bir limitimiz var. Master kabin içerisinde buhar odası ve Türk hamamı var.

Salonumuzda akşam yemeğinde piyano çalacak. Asansörlü bir mutfak sistemimiz var. Havuz ve jakuzi alanlarımız var. Bunun yanı sıra plaj ve havuzumuz var. Buna bağlı olarak bir oyun kaydığımız alan da olacak. Teknemiz 50,5 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, satışı yapılmadı öz sermayemizle yapımını tamamladık.

Kendi adımıza yapıldı yaklaşık 1,5 yıl dünya sularında gezdirip, tanıtımını yapıp ondan sonra satışa koyacağız. Yelkeni ve balonu olan bir tekne, motorla 14,5 mil hedefliyoruz. Yelkende de 17 mil hedefimiz var. Maliyetini söylemeyeyim de bankanın yaptığı eksperde yaklaşık 978 milyon 336 bin TL değeri çıktı.

Bu kış inşallah Karayipler'e gideceğiz. Sezonda turları yapıp, sezon sonunda Monako fuarında satışa koymayı planlıyoruz. Satış bedeli ise 20 ila 30 milyon avro arasında olur. Öz sermayemizle yaptık. Dört tekne bitirdik; o kazandığımız parayla bunu yaptık" dedi.