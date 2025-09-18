‘Yüzyılın Annesi’ne devlet şefkati

YENİ Asır Gazetesi'nin "Yüzyılın annesi" başlığı ile manşete taşıdığı doğuştan engelli olan kızına 30 yıldır tek başına bakan Behiye Burnak'ı (88) devlet yalnız bırakmadı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile birlikte anne ve kızını evlerinde ziyaret etti.

BURNAK ailesi ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Burnak, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sayın valimiz ve sayın kaymakamımızın ziyareti bize büyük moral oldu" dedi.