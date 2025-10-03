  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Muğla Muğla'da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Muğla’nın kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, özellikle Ortaca’da hayatı durma noktasına getirdi. Birçok ev ve iş yerini de su bastı. Mahsur kalan esnaf bot ve kanolarla kurtarıldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 3 Ekim 2025 Muğla genelinde şiddetli yapış uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji ve Muğla Valiliği, ani sel ve su baskını gibi olaylara karşı vatandaşlara uyarı yapmıştı. Meteorolojinin uyarısından sonra özellikle Menteşe, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağış başladı.

Bazı kıyı şeridinde rüzgârın saatte 70 km'ye kadar çıktı. Menteşe ve Ortaca ilçelerinde sokaklar göle döndü, trafikte ilerlemek güçleşti. Bazı tarım alanları zarar gördü.

Ortaca ilçesinde bazı araçlar sular altında kaldı. Bodrum Kalesi civarında alargaya bağlanmış halde bulunan tekne fırtına sebebiyle sürüklenerek kıyıya vurdu.

Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan yağıştan dolayı şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Ekipler, yağışlardan dolayı olumsuz bir durum yaşanmaması adına alarma geçti. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Öte yandan birçok ev ve iş yerini de su bastı. Mahsur kalan esnaf bot ve kanolarla kurtarıldı...

