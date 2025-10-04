Ege’de turizmin hazine sandığı açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya, Muğla, Giresun ve Kars'ta toplam 14 hazine taşınmazını turizm yatırımı amacıyla yatırımcılara tahsis edecek. Tahsis şartnamesine göre yapılacak müzakere ile dört ildeki hazine arazilerinin tahsisi, butik otel, günübirlik tesis, özel konaklama tesisi, tatil köyü, otel, spor tesisi, özel konaklama tesisi ve personel lojmanı yapılmak amacıyla 49 yıla kadar yapılacak.

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde özel konaklama tesisi amaçlı ilana çıkarılan Hazine taşınmazında, yatak kapasitesinin restorasyon projesine göre belirlenmesinin ardından bu sayı artacak. Ayrıca Antalya'da toplam 400 yatak kapasiteli personel lojmanları için Manavgat Side ve Kemer Çamyuva'daki üç taşınmaz, yeniden yatırımcının ilgisine sunulacak. Tahsis edilecek taşınmazların açık artırmaya çıkarılacakları başlangıç müzakere bedeli 5 milyon lira ile 4 milyar lira arasında değişiyor. Müzakere teminat tutarı ise 1 milyon lira ile 800 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor. Kamu taşınmazı şartnamesine göre yapılacak bu yatırım tahsisleri sonrasında, hayata geçirilecek toplam yatırımın 5 milyar lirayı aşması öngörülüyor.

MUĞLA'YA 4 OTEL GELİYOR

Bakanlık, üçü Bodrum'da, biri Fethiye'de olmak üzere Muğla'da dört taşınmazı turizm yatırımları için tahsis edecek. Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'ndeki 34 bin 594 metrekarelik orman vasıflı hazine taşınmazı, 350 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü yatırımı amacıyla tahsis edilecek. Söz konusu taşınmazın müzakere başlangıç bedeli 600 milyon lira olarak açıklandı. Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'ndeki 325 bin 889,22 metrekarelik hazine ve orman vasıflı hazine arazisi, bin 200 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü ve günübirlik tesis yatırımı amaçlı tahsis edilecek. Günübirlik tesis kapalı alanı 2 bin 392,90 metrekare olabilecek. Bu taşınmazın açık artırmaya çıkarılacağı müzakere başlangıç bedeli 4 milyar lira olarak belirlendi. Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki 7 bin 594,17 metrekarelik orman vasıflı hazine arazisi 120 yataklı 5 yıldızlı otel yatırımı için tahsis edilecek. Bu taşınmazın müzakere başlangıç bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi. Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki 11 bin 291,68 metrekarelik orman vasıflı hazine arazi ise 120 yataklı 5 yıldızlı otel yatırımı amaçlı tahsis edilecek. Bu taşınmazın müzakere başlangıç bedeli 500 milyon lira olarak belirlendi.