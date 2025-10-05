Muğla’da CHP’li başkan sokağa attı devlet sahip çıktı!

Son yağmurda barakalarını su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye devlet sahip çıktı. Ortaca'nın Yerbelen Mahallesi'nde maddi olarak zor durumda olan Fikri Kımna ve ailesi, barakadan ev yapmak istedi. O dönem Belediye Başkanı olan MHP'li Alim Uzundemir, kalacak yerleri olmayan aileye naylon baraka yapmalarına izin verdi.

VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU

Yerel Seçimlerde CHP'den aday olan Belediye Başkanı Evren Tezcan ise seçildiği takdirde aileye yardımcı olacağını ve barakalarına dokunmayacağını söyledi. O gün verdiği sözü unutan Tezcan aileye 135 bin 581 lira 40 kuruş ceza kesti ve baraka evi mühürletti. Aileye, cezanın ivedilikle ödenmesi, ödenmezse hapis cezası ile cezalandırılacağını bildiren ödeme emri gönderildi. Aile içeriye girmesin diye de kapıya mühür vuruldu. CHP'li Başkan Evren Tezcan ve diğer yardımcılarına dertlerini anlatan aile, bir çözüm bulamadı.Vatandaşlar, Başkan Tezcan'a seslenerek, cezanın iptal edilmesi ve ailenin insanca yaşayabilecekleri bir yere yerleştirilmesini istedi.

"BU CEZAYI ASLA ÖDEYEMEM"

Çadırda kalan 60 yaşındaki Fikri Kımna, 40 yılı aşkın süredir Ortaca'da yaşadığını söyledi. Daha önce sepet örerek, üç tekerlekli emanet araçla hurdacılık yaptığını anlatan Kımna, şimdi ise sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlandığını dile getirdi. "60 yaşındayım ama bu dünyada 100 yıl yaşamış gibiyim" diyen Kımna, "Derdimi anlatacağım maalesef bir Belediye Başkanı yok" diye konuştu. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan durulmayan naylon barakada yaşamaya çalıştıklarını belirten Kımna, "Bakımsızlıktan, hastalıktan 50 kilolara kadar düşen eşimle birlikteyim. Bu cezayı ödeyemem. Buradan başka yaşayacak yerim yok. Kaçak havuzlu villa yapmadım. Apartman dikmedim. Önceki dönem belediye başkanı halimizi bildiği için barakaya izin verdi. Fakat seçimi kaybetti. Şimdiki Belediye Başkanı Evren Tezcan ise, seçim sürecinde mahalleye gelip defalarca söz verdi 'Kazanırsam senin ev sorununu çözeriz hiç meraklanma' dedi. Şimdi 'Ben söz vermedim' diyor" ifadelerini kullandı.

SAĞANAKTA BARAKAYI SU BASTI

Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak Yerbelen Mahallesi'nde 12 kişinin yaşadığı 3 barakayı sular altında bıraktı. Baraka evlerdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Duruma el atan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 12 kişi'yi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir otele yerleştirdi. CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın para cezası keserek kapısına mühür vurduğu barakada yaşayan Fikri Kımna, "Baraka evimizi su bastı. Kaymakamımız Hızır gibi yetişti bize burada kalmamızı söyledi. İhtiyaçlarımızı karşılandı. Devletimiz bize sahip çıktı. Çocuklarımızla burada kalacağız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum Allah Devletimize zeval vermesin" dedi. Muğla Romanlar Derneği Başkanı Hüseyin Can Demirtaş ise olaya ilişkin, "Nereye gitsinler? Kendi ülkelerinde sığınmacı gibi yaşıyorlar. Elimdeki dilekçeler, fotoğraf ve videolarla Ankara'ya gideceğim. Orada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve CHP Genel Başkanı ile görüşeceğim. Biz Muğla'da bir çözüm bulamadık belki Ankara'da buluruz" dedi.