Hastalarının mahrem görüntülerini paylaştı!

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan E.Ö., diş hekimi eşi İ.Ö.'nün kullandığı gizli sosyal medya hesabında, hastalarının mahrem görüntülerini çekerek paylaştığını tespit etti. 400'ü aşkın görüntünün paylaşıldığı hesap şikayet üzerine kapatılırken, E.Ö. suç duyurusunda bulunup, boşanma davası açtı. E.Ö. ayrıca, diş hekimi eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de şikayette bulundu. E.Ö., eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.