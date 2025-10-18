Muğla’da alacak kavgasında kan döküldü

MUĞLA'DA iddialara göre Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında dün saat 11.30 sıralarında 'alacak verecek' nedeniyle büyük bir tartışma çıktı.

İNCELEMELER YAPILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö, tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fakat Ali Taha Demir, kurtulamadı. Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.