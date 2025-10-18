Nesli tehlikede olan oklu kirpiyi metrelerce sürükledi

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde nesli yok olma tehlikesi altında bulunan oklu kirpiyi aracıyla metrelerce sürükleyen otomobil sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, hayvan ise telef oldu. Olay, önceki gece Gazi Paşa - Firuz Paşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. cadde üzerinde bir aracın, nesli tükenme tehlikesi ile karşıya kalan oklu kirpiyi altına alarak sürüklediğini gören mahalle sakinleri, araç sürücüsüne seslenerek durdurmak istedi. Oklu kirpiyi metrelerce sürükleyen araç sürücüsü bir süre sonra durup, yanındaki kişi ile araçtan inip durumu kontrol etti. Sürücü daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam etti. Oklu kirpinin birkaç gündür mahalle arasında dolaştığı öğrenilirken, hayvanın aracın altında kalarak telef olmasına ve araç sürücüsünün duyarsızlığına mahalle sakinleri tepki gösterdi.