Marmaris’te tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ekipler, ilçede tefecilik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine başlattıkları çalışmada 4 şüpheliyi 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin oto sanayi bölgesinde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri ve karşılığında boş senet imzalattıkları belirlendi. Marmaris'te belirlenen ev ve iş yerlerine 21 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla E.D., S.T., S.D. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin tefecilik yaparak 21 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.