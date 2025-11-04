  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla'da yürekler ağza geldi! Uyuşturucu bağımlısı arkadaşının evini ateşe verdi, jandarmaya saldırdı

Muğla'nın Ula ilçesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen R. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşının evini yaktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının ardından elinde bıçakla başka bir eve giren şahıs için jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Jandarma ekipleri uzun süre ikna çabasında bulundu ancak şahıs, bir anda ekiplere saldırdı. Bunun üzerine jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan R. isimli şahısın ambulansa bindirildikten sonra kalbinin durması üzerine sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Hastaneye geldiğinde ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak Acil Servis girişinden yoğun bakım servisine alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

