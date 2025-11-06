Süt toplama aracı TIR’a çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer yüklü TIR'a çarpan süt toplama aracının sürücüsü Osman Küçük hayatını kaybetti. Milas istikametinden Yatağan'a seyir halinde olan Osman Küçük idaresindeki süt toplama aracı, Eskihisar mevkisinde önünde ilerleyen mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı. Süt toplama aracında sıkışan sürücü Osman Küçük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.