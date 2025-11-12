Muğla’da cansız bedenini oğlu buldu

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesine bağlı Yukarıyayla Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Faruk Gedikoğlu, oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bir mermer ocağında çalışan ve bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Gedikoğlu, aynı evde oturduğu 15 yaşındaki oğlu tarafından sabah evin içindeki odasında hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gedikoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.