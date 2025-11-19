Muğla’da çatısını tamir ederken düşen adam hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde, evinin çatısında tadilat yaparken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşen Ahmet Kaya (47) hayatını kaybetti. Bozüyük Mahallesi'nde yaşayan Kaya, oturduğu evin çatısında tadilat yapmak istedi. Çatıya çıkan Kaya, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.