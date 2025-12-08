Muğla’da şap alarmı! Milas’ta 11 mahalle karantina altında

Muğla'nın Milas ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapılan işletmede şap hastalığı görülmesi üzerine bölgedeki 11 mahallede karantina başlatıldı. Milas'ta 17 Kasım'da büyükbaş hayvancılık yapılan işletmede şap hastalığı çıkması nedeniyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan tüm mahallelerde ve tüm hayvan türlerinde hayvan hareketlerinin durdurulduğu açıklandı.

KARANTİNA SÜRESİ 30 GÜN

Açıklamada, "Milas ilçemizde büyükbaş hayvancılık yapılan bir işletmede 17 Kasım 2025 tarihinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından işletmeye derhal müdahale edilmiş, işletme karantina altına alınmış ve gerekli idari-fenni işlemler başlatılmıştır. Mevzuat gereği, işletme merkez alınarak 3 kilometrelik yarıçap içinde yer alan tüm mahallelerde ve tüm hayvan türlerinde hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bu kapsamda Kemikler Mahallesi koruma bölgesi olarak belirlenmiş; Ağaçlıhüyük, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulanmaktadır. Karantina süresi 30 gün olup 17 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi ve bölgede hayvan hareketlerinin yeniden serbest hale gelmesi planlanmaktadır" diye belirtildi.

Açıklamada, bölge genelinde toplam 12 bin 763 hayvana şap aşısı yapıldığı belirtilip, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığına da dikkat çekildi.