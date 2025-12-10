Muğla’da feci kaza: 17 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Göcek - Fethiye Çevreyolu üzerinde 9 Aralık akşam saatlerinde seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki Yiğit Fikret Çaylı yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yiğit Fikret Çaylı'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Çaylı, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleler sonuç vermeyince Yiğit Çaylı hayatını kaybetti. Genç sürücünün ani ölümü yakınlarını yasa boğarken, Göcek Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.