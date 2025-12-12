Yine ihmal, ihlal ve hız...Üç ayrı kaza can aldı!

Muğla ve Manisa motosiklet ve TIR'ların karıştığı ölümcül kazalarla sarsıldı. Üç ayrı noktada meydana gelen çarpışmalarda üç sürücü yaşamını yitirdi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen TIR, Hakan Gür'ün (31) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü kaldırıma düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

DAHA 17 YAŞINDAYDI

Göcek-Fethiye karayolunda ise 17 yaşındaki Yiğit Fikret Çaylı'nın kullandığı motosiklet aşırı hız nedeniyle devrildi. Yola savrularak ağır yaralanan Çaylı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ölüm bölgeyi yasa boğdu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan bir diğer kazada ise Mesut Göbekli (40), karayoluna çıkış yapan TIR'ın tekerlek bölümüne çarptı. Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Göbekli'nin cenazesi- Derbent'te defnedildi.