17 yaşındaki genç kıza 20 yıl hapis cezası

Muğla'nın Milas ilçesinde sandalyede oturan Halil İbrahim Mercan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç kızın mahkemesi sonuçlandı. Cinayeti işleyen genç kızın, şahsı bıçakladıktan sonra kaçış anının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Davada sanığın savunmasında öne sürdüğü "taciz ve tehdit edildiği" iddiasını doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmadığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporuna göre sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Savcılık, bu gerekçelerle sanığın "Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Mahkeme indirim uygulanarak cezanın 20 yıla düşürülmesine, tutukluluk halinin devamına karar verildi.