Ölen annesinin küllerini Ölüdeniz’e serpti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir Rus turist, ölen annesinin küllerini yamaç paraşütü ile uçarak yaklaşık bin metreden Ölüdeniz'in mavi sularına serpti. Natalia Oledni adlı Rus turist, Babadağ'dan Ölüdeniz Belcekız Plajı'na uçuş yapmak için yamaç paraşütü pilotu Semih Er ile görüştü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra teleferikle Babadağ'a çıkıldı. Bin 700 metreden başarılı bir tandem (ikili) uçuş gerçekleştirilirken, gökyüzünden Ölüdeniz'i seyreden Rus turist bir anda çantasından bir kese çıkararak, gözleri dolu bakışlarla "Kesede annemin külleri var ve artık onu özgürleştirmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musun? Küllerini denize dökeceğim" diye konuştu. Er, "Çok duygusal bir andı. O anda tüylerim diken diken oldu, onu sakinleştirmeye çalışsam da ben de gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

'ANNEMİN VASİYETİYDİ'

Rus uyruklu Natalia Oledni külleri döktükten sonra "Annemin vasiyeti vardı. Ölüdeniz'i çok seviyordu. Her yıl tatile gelirdi. Ölünce küllerinin Ölüdeniz'e dökülmesini istemişti. Şimdi o özgürleşti. Vasiyetini yerine getirebildiğim için çok mutlu oldum" ifadelerini kullanıp gözyaşı dökmeye devam etti. Meslek hayatın boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen yamaç paraşütü pilotu Semih Er, bu ilginç anı paraşüt kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Er, "Daha önce başıma böyle bir olay gelmedi, çok şaşırdım, ne diyeceğimi bilmedim. Annesini kaybetmiş biri vardı yanımda. Kıramadım denize doğru epeyce uzaklaştım. Keseyi açtı, hem ağladı hem de gökyüzünden külleri dökmeye başladı.