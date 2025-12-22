CHP’li belediyenin verdiği sözler havada kaldı

Muğla'da, 150 yıllık su çilesi henüz geçen yıl son bulan Taşlıca Mahallesi sakinleri, şimdi de çocuk parkı, düğün salonu ve Atatürk büstü için mücadele veriyor. Düğün ve yemek organizasyonlarını yağmur altında ya da toz içinde yapmak zorunda kalan mahallelinin çocukları da oyun parkı için 4 kilometre uzaktaki başka bir mahalleye gitmek zorunda kalıyor.

'ÇÖZÜME KAVUŞTURULMADI'

Vatandaşların "Atatürk büstü" için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları başvuru ise yetkililerin "standartlara uygun değil" diyerek yer beğenmemeleri nedeniyle 17 aydır yapılamadı. Marmaris'in Taşlıca Mahallesi'nde 150 yılı aşkın süredir devam eden su sorunu, 1 yıl önce Atatürk Barajı'ndan sağlanan suyla çözüldü. 140 haneli ve 440 nüfuslu mahallenin düğün salonu, çocuk parkı ve Atatürk büstü ihtiyaçları ise halen giderilemedi. Yıllardır düğün, mevlit, nişan ve yemek organizasyonlarını, yazın tozun toprağın içinde yapmak zorunda kalan mahallelinin, sorunun çözümü için yaptıkları başvuru ise bir türlü çözüme kavuşamadı. Bu tür organizasyonlar için sosyal tesis ya da düğün salonu yapılmasını isteyen vatandaşlar, çocuk oyun parkı yapılması için de çözüm bekliyor. Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş, mahallede okul ve çocuk parkının da bulunmadığına dikkati çekerek, "En yakın çocuk parkı ve okul 4 kilometre uzaktaki Söğüt Mahallesi'nde. Kimse yakıt ücreti ve zaman nedeniyle çocuğunu parka götüremiyor. Çocuklarımız da toz toprak içinde oynamak zorunda kalıyor. Belediyemiz park yapma sözü verdi. Bekliyoruz" dedi.