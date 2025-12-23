Helikopter kazasında hayatını kaybedenler törenle anıldı

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli kazanın birinci yılında törenle anıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin görev uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın vefat ettiğini hatırlattı.

ŞEHİTLİK TALEP ETTİ

Muğla'da geçtiğimiz yıl göreve gittikten sonra Antalya'ya dönüş için havalandığı sırada hastane binasına çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal'ın eşi Ayşe Saykal, aradan geçen 1 yılda eşinin şehit sayılmadığını belirterek, "Üç çocuğum var ben de şehit eşi olmak istiyorum" dedi.