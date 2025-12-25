Muğla Datça'da sel seli götürdü!

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.





Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, bir otomobil ve motosiklet ise büyük zarar gördü.